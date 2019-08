Kommentar: Für den Coutinho-Transfer dürfen sich die Bosse des FC Bayern feiern lassen

Coutinho bringt alles mit

Er bringt alles mit, was es braucht: Tempo, Technik, Torgefahr – und ein Auge für seine Mitspieler. Dazu ist Coutinho flexibel einsetzbar, kann in der Offensive praktisch alle Positionen bekleiden, spielte unter Jürgen Klopp in Liverpool sogar auch schon im defensiven Mittelfeld. Und mit 27 Jahren ist er im besten Alter, hat internationale Erfahrung. Die Euphorie und Schwärmerei, die der Transfer in München auslöste, ist absolut berechtigt.