Bericht: Entscheidung des FC Bayern über Coutinho-Transfer trotz Gala gegen Werder Bremen erst 2020

Mit drei Toren und zwei Vorlagen zeigte Philippe Coutinho am Samstag gegen Werder Bremen endlich sein ganzes Können im Trikot des FC Bayern. Mit seinem starken Auftritt lieferte die Leihgabe vom FC Barcelona überzeugende Argumente, die Kaufoption in Höhe von 120 Millionen Euro zu ziehen. Allerdings will der deutsche Rekordmeister nach Informationen der Bild keine überhastete Entscheidung treffen.