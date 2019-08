Er ist der Nachfolger von Arjen Robben beim FC Bayern München - zumindest, was die Rückennummer auf seinem Trikot betrifft. Philippe Coutinho ist die neue Nummer "10" des FCB. Am Samstag feierte der 27 Jahre alte vom FC Barcelona mit Kaufoption ausgeliehene Brasilianer sein vielbeachtetes Bayern-Debüt als er in der 57. Minute für Thomas Müller eingewechselt wurde - ausgerechnet für den Mann, den Coutinho langfristig aus der Startelf des FCB verdrängen könnte. Bayern-Legende Robben hat in der TV-Sendung Sky 90 nun davor gewarnt, Müller frühzeitig abzuschreiben.