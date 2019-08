Bericht: FC Bayern erkundigt sich nach Transfer-Modalitäten von Barca-Star Philippe Coutinho

Der FC Bayern arbeitet neben der offenbar bevorstehenden Verpflichtung von Ivan Perisic angeblich an einem weiteren Transfer-Deal. Wie die spanische Zeitung Mundo Deportivo am Montag berichtet, habe sich der deutsche Rekordmeister beim FC Barcelona nach den etwaigen Wechsel-Modalitäten von Philippe Coutinho erkundigt. Die Münchner hätten "detaillierte Informationen" erfragt und auch das derzeitige Gehalt des Brasilianers in Erfahrung gebracht. Allerdings sei Coutinho weiterhin auch bei Paris Saint-Germain eine Option und könnte im Falle einer Neymar-Rückkehr nach Barcelona zu einem Bestandteil dieses Transfer-Geschäfts werden. Ob die Bayern einen Kauf oder eine Leihe des Flügelspielers in Betracht ziehen, blieb offen.

Coutinho war im Winter 2018 für 145 Millionen Euro vom FC Liverpool nach Barcelona gewechselt. Er erreichte in der spanischen Primera Division jedoch nur unregelmäßig die Form, die in England zum Superstar gemacht hatte. Sein Vertrag bei Barca läuft noch bis 2023. Die Katalanen hatten zuletzt bereits die Bereitschaft signalisiert, den 27-Jährigen ziehen zu lassen. In der vergangenen Saison war Courtnho zu 54 Pflichtspieleinsätzen gekommen. Dabei gelangen ihm elf Tore und fünf Vorlagen.

Während das Interesse der Münchner an dem Barca-Profi noch vage erscheint, ist man im Fall von Perisic offenbar weiter. Der kroatische Vizeweltmeister soll noch in dieser Woche auf Leihbasis von Inter Mailand kommen. Der Kicker berichtete am Montag, dass der 30-Jährige schon zum Bundesliga-Auftakt am kommenden Freitag gegen Hertha BSC im Kader der Münchner stehen könnte. Perisic wäre nach den beiden französischen Weltmeistern Lucas Hernandez und Benjamin Pavard sowie Youngster Fiete Arp der vierte Neue des Sommers. Ein Transfer des Wunschspielers Leroy Sané dürfte nach dessen Kreuzbandverletzung für den Moment geplatzt sein.

