Dietmar Hamann lästert über Ablöse für Bayern-Star Philippe Coutinho: "Momentan nicht einmal die Hälfte wert"

Der FC Bayern München will sich in der Trainerfrage nicht unter Druck setzen lassen und vertraut Interimscoach Hansi Flick. Im Hintergrund gibt es aber dennoch immer wieder Gerüchte um eine Verpflichtung des bei Tottenham Hotspur entlassenen Mauricio Pochettino. Nach Ansicht von Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann wäre der Argentinier für die Münchner tatsächlich eine gute Option. In einem Interview mit dem Nachrichtenportal t-online.de verdeutlicht der Sky-Experte auch, dass sich die Münchner aber nicht nur mit der Trainer-Personalie intensiv befassen müssen. So fällt er über den vom FC Barcelona ausgeliehenen Philippe Coutinho ein knallhartes Urteil.