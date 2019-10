FC Bayern zur Pause in Piräus nur 1:1 - Olympiakos profitiert von Millimeter-Entscheidung

Der FC Bayern München ist gegen Olympiakos Piräus in der Champions League in der ersten Halbzeit in Rückstand geraten - und rettet sich mit einem 1:1 in die Pause. Youssef El-Arabi bringt die Griechen im heimischen Stadion in Führung. Eine Millimeter-Entscheidung hilft den Griechen. Lewandowski gleicht aus. So reagiert das Netz.