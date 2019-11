Nach Kovac-Aus: Die Bayern-PK mit Interimstrainer Hansi Flick im Liveticker

Nach dem Aus von Niko Kovac als Bayern-Trainer hat Co-Trainer Hansi Flick vorerst das Kommando bei den Münchnern übernommen. Am Dienstagmorgen leitete er ab 11 Uhr seine erste Trainingseinheit an der Säbener Straße. Zuvor war Kovac ein letztes Mal am Bayern-Trainingsgelände vorstellig geworden, um sich von der Mannschaft zu verabschieden und sich für die Zusammenarbeit in den vergangenen knapp anderthalb Jahre zu bedanken. Der Kroate hatte vor dem Training im Kabinentrakt einige Worte an die Spieler gerichtet, die er am Samstag letztmalig betreut hatte. Gegen 9.30 Uhr verließ er das Gelände wieder.

Flick soll die Mannschaft in den beiden kommenden Spielen in der Champions League am Mittwochabend gegen Olympiakos Piräus (21 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker) und in der Bundesliga am Samstagabend gegen Borussia Dortmund coachen. Ihm zur Seite wird auch wieder Hermann Gerland stehen - der langjährige Assistenztrainer war zuletzt als Leiter des Nachwuchsleistungszentrums tätig.