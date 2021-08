Bericht: FC Bayern plant Transfer von Gladbach-Verteidiger Ginter – Wechsel noch in diesem Sommer?

Der FC Bayern bastelt offenbar an der Verpflichtung eines deutschen Nationalspielers. Wie Sky berichtet, soll der deutsche Rekordmeister Matthias Ginter von Bundesliga-Konkurrent Borussia Mönchengladbach ins Visier genommen haben. Demnach habe man sich im internen Kreis der Münchener für einen Transfer des 27-Jährigen entschieden. Dieser solle zwar spätestens im nächsten Sommer über die Bühne gehen, angestrebt werde jedoch eine Abwicklung des Deals bis zum Transferschluss am 31. August. Ginters Vertrag bei der Borussia ist noch bis zum 30. Juni 2022 datiert. Nach Ablauf der Saison wäre der Defensivspieler also ablösefrei zu haben. Anzeige

Ginter konnte sich mit Gladbach bisher nicht auf eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrages einigen. Der 27-Jährige war vor mittlerweile vier Jahren von Borussia Dortmund an den Niederrhein gewechselt und absolvierte bisher 151 Spiele für die Fohlenelf. In den letzten Wochen zeichnete sich indes immer mehr eine Trennung ab. "Wir sind einfach momentan nicht in der Lage, ein adäquates Angebot zu unterbreiten, das einem deutschen Nationalspieler angemessen ist, der bei der EM eine sehr gute Rolle gespielt hat und der vielleicht seinen vorletzten oder letzten Vertrag unterschreiben könnte", sagte Borussia-Sportdirektor Max Eberl Mitte des Monats.