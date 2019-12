Bericht: Mauricio Pochettino kein Trainer-Kandidat beim FC Bayern - Zukunft von Hansi Flick offen

Nach seiner Beurlaubung beim Premier-League-Klub Tottenham Hotspur tritt Mauricio Pochettino offenbar keinen Posten beim FC Bayern München an. Laut Bild soll der 47-Jährige nicht mehr zu den Kandidaten des Rekordmeisters gehören. Nach der Trennung von Niko Kovac wurde der Argentinier immer wieder mit Double-Sieger in Verbindung gebracht. Die Bayern-Führung wolle an der Vorgabe festhalten, dass ihr Trainer Deutsch spricht. Zudem sollen die Verantwortlichen die fehlende Entwicklung einer Spielphilosophie bei den Spurs bemängeln.

Seine Zukunft sieht Pochettino aber weiter in Europa. "Es fällt mir schwer, über ein Projekt in Argentinien nachzudenken", sagte der 47-Jährige zuletzt bei Fox Sports Argentina. Auch mit Blick auf seine Familie sei ein Verbleib in Europa am sinnvollsten. Die Münchner wollten sich in der Trainerfrage "nicht unter Druck setzen" lassen, betonte Sportdirektor Hasan Salihamidzic. "Wir sind wirklich total entspannt. Ich finde, Hansi Flick macht das sehr, sehr gut, sehr fokussiert." Flick hatte die Mannschaft vor drei Wochen übernommen. Wie es ab Sommer weitergeht, ist noch offen.