Michael Rummenigge: Das Pokal-Debakel des FC Bayern muss ein Weckruf für die Bundesliga sein

Das Pokal-Debakel des FC Bayern bei Borussia Mönchengladbach war für mich auch eine Art Reise in die Vergangenheit. Als ich den Niedergang der Münchner sah, musste ich sofort an eine dunkle Episode meiner eigenen Karriere denken. Es war der Februar 1991. In der Vorbereitung auf die Bundesliga-Rückrunde hatten wir mit Borussia Dortmund alles und jeden in Grund und Boden gespielt. Mit breiter Brust ging es zur Partie beim VfB Stuttgart. Und dann? Naja. Es gab ein 0:7. Nach elf Minuten lagen wir 0:3 hinten und ich hatte noch nicht einmal den Ball berührt. Grauenvoll. Ähnlich dürften sich auch Thomas Müller & Co. am Mittwochabend gefühlt haben.

Mit dem BVB haben wir damals im Anschluss 13 Spiele nicht gewonnen. Ein Schicksal, das den Bayern garantiert erspart bleiben wird. Ich würde sogar sagen: Es war ein einmaliger Ausrutscher, den man nicht überwerten sollte. Es gibt Tage, an denen einfach nichts klappen will. Die Pleite einzig am jüngsten Wirbel um Joshua Kimmich und Lucas Hernandez festzumachen, wäre meiner Ansicht auch nicht ganz richtig. Es standen genug andere Spieler auf dem Platz, von denen ebenfalls nichts kam. Es war schlicht ein kollektives Versagen. Jetzt muss es für die Münchner heißen: Mund abputzen und weitermachen. Große Lehren lassen sich aus diesem wahrscheinlich einmaligen Ereignis nicht ableiten – jedenfalls nicht für die Bayern. Für andere Mannschaften hingegen schon.

Denn: Meiner Meinung nach war dieses Spiel eine Art Weckruf für alle Bundesliga-Rivalen des Rekordmeisters. Gladbach hat gezeigt, was gegen die Münchner mit Herz und Leidenschaft möglich ist – gerade zu Hause und mit den eigenen Fans im Rücken. Mein Appell an den BVB, RB Leipzig & Co. lautet daher: Nehmt Euch ein Beispiel an dieser Partie. Legt den riesigen Respekt ab und bietet den Bayern die Stirn. Wenn man von der ersten Minute an da ist, Biss und Selbstvertrauen zeigt, kann man bestehen.