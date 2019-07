Bericht: Polizei-Einsatz beim Training des FC Bayern - Trainer Niko Kovac belästigt

Die Spieler des FC Bayern München waren schon in die Kabinen verschwunden, da musste Niko Kovac einen Schockmoment überstehen. Der Trainer des Rekordmeisters wurde vor dem Testspiel im Audi Cup gegen Fenerbahce Istanbul am Dienstagabend von einem übergriffigen Fan des FCB belästigt. Sicherheitskräfte des Klubs mussten die Polizei rufen, die den offenbar geistig verwirrten Mann in Gewahrsam nahm. Das berichtet die Bild.