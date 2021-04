FC-Bayern-Präsident Hainer über Nagelsmann-Ablöse: "Glauben Sie nicht alle Zahlen"

Julian Nagelsmann folgt auf Hansi Flick: So viel steht fest beim FC Bayern München. Nach der Vertragsauflösung des Triple-Trainers sicherte sich der FCB die Dienste des aktuellen Coaches von RB Leipzig. Für Nagelsmann geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung, den sich die Bayern einiges kosten lassen. Angeblich bis zu 25 Millionen Euro, inklusive Bonuszahlungen, ist der erst 33 Jahre alte Trainer den Bayern-Verantwortlichen um Präsident Herbert Hainer wert. In einem Interview mit der Abendzeitung aus München (Freitagsausgabe) hat Hainer nun zum Trainer-Transfer Stellung genommen - und sich auch über die kolportierte Summe geäußert. Anzeige

Laut Hainer bekommt der FC Bayern mit Nagelsmann einen "Top-Trainer", was auch notwendig für "eine der besten Mannschaften in Europa" sei. Zudem identifiziere sich der Noch-RB-Coach voll mit seinem zukünftigen Klub: "Julian Nagelsmann kommt aus Bayern und hat schon öfter betont, dass der FC Bayern München für ihn eine Herzensangelegenheit ist. Ich bin happy, dass das jetzt so schnell über die Bühne gegangen ist", sagte der FCB-Präsident und dankte gleichzeitig Flick für "eine sehr erfolgreiche Zeit".

Hinsichtlich der Ablöse für Nagelsmann, die wegen des gültigen Leipzig-Vertrags bis 2023 (ohne Ausstiegsklausel) fällig wurde, vereinbarten die Klubs Stillschweigen. Die kolportierten 25 Millionen Euro, mit Prämien für Meisterschaft und Co., wären Weltrekord. Hainer will sich dazu nicht allzu freizügig äußern: "Wir mussten eine Einigung mit RB Leipzig finden, da Julian Nagelsmann dort noch gebunden war", so Hainer, der aber trotzdem ein Detail preisgab ohne ins Detail zu gehen: "Glauben Sie nicht alle Zahlen, die da kolportiert wurden."