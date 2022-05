Bayern-Präsident Herbert Hainer gibt Salihamidzic Rückendeckung: "Diskutieren mit Hasan, nicht über ihn"

Präsident Herbert Hainer vom FC Bayern München hat Sportvorstand Hasan Salihamidzic erneut Rückendeckung gegeben. „Wir diskutieren mit Hasan, nicht über ihn“ , sagte Hainer in einem Interview mit der Mediengruppe Münchener Merkur/tz. „Es steht außer Frage, dass er für den FC Bayern sehr wichtig ist.“

Salihamidzic, der seit seinem Amtsantritt als Sportdirektor vor fünf Jahren immer wieder kritisch beäugt wird, steht momentan besonders wegen des Wirbels um Stürmerstar Robert Lewandowski in der Kritik. Der 33-Jährige, dessen Vertrag im kommenden Jahr ausläuft, will nicht verlängern . Auch der seit einem Jahr als Vorstandsvorsitzende arbeitende Oliver Kahn bekam von Hainer Rückendeckung: „Er bringt vieles auf den Weg.“

In der Personalie Lewandowski, der 2014 nach seinem Vertragsende bei Borussia Dortmund ablösefrei nach München gewechselt war, haben sich die Bayern-Bosse zuletzt mehrfach eindeutig positioniert: Sie gehen davon aus, dass Lewandowski seinen Vertrag erfüllen und nicht schon in diesem Sommer wechseln wird. Der finanziell schwer angeschlagene FC Barcelona gilt als großer Interessent an einer Verpflichtung des Polen.