Champions-League-Reform im Frauenfußball: Bayern-Boss Herbert Hainer sieht "neue Zeitrechnung"

Bayern -Präsident Herbert Hainer erhofft sich von der Champions-League-Reform im Frauenfußball weitere Impulse. "Im Frauenfußball beginnt eine neue Zeitrechnung. Die reformierte Champions League bedeutet den nächsten Schritt zu professionelleren Strukturen", sagte Hainer im Bayern-Mitgliedermagazin 51. "Diese reformierte Champions League sehe ich auch als ein Zeichen der UEFA an den DFB, dass dringend und nachhaltig Bewegung in die Branche kommen muss und neue Strukturen unabdingbar sind."

Hainer appellierte an Verband und Männer-Bundesligisten. "Gerade in Deutschland setzen hauptsächlich die Spitzenklubs VfL Wolfsburg und FC Bayern die entscheidenden Impulse. Ein Modell analog zu den Männern, deren Profivereine über die DFL organisiert sind, ist sicher eine ernsthafte Überlegung wert", sagte der Münchner Vereinschef. "Außerdem ist der Zeitpunkt gekommen, dass für jeden Männer-Bundesligisten der Anspruch eine Selbstverständlichkeit sein sollte, ein Frauen-Team in der obersten Spielklasse zu unterhalten."

Bereits Teams wie Eintracht Frankfurt, dessen Frauen-Abteilung mit dem 1. FFC Frankfurt fusionierte und seit der Saison 2020/21 mit dem Adler auf der Brust in der Frauen-Bundesliga auftritt, Schalke 04 und Borussia Dortmund meldeten mittel- und langfristig Ambitionen in Richtung nationaler Konkurrenz an. Letztere gehen seit letzter (FC Schalke 04) beziehungsweise dieser (Borussia Dortmund) Saison in der Kreisliga an den Start.