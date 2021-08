FC-Bayern-Präsident Herbert Hainer kritisiert angebliche UEFA-Pläne: Luxussteuer "schmerzt Geldgiganten nicht wirklich"

Gehaltsobergrenze statt Financial Fair Play samt Luxussteuer als Strafe? Herbert Hainer, der Präsident des FC Bayern München, hat sich kritisch über die angeblichen Pläne der UEFA geäußert, über die die englische Zeitung Times am Donnerstag berichtet hatte. Im Interview mit dem Kicker sprach sich der Bayern-Boss gleichzeitig für noch härtere Strafen gegen Finanzsünder im Fußball aus. "Von dieser Luxussteuer bin ich überhaupt nicht überzeugt. Bei Verstößen zahlt ein Verein 100 Millionen Euro Luxussteuer, die unter den anderen Klubs aufgeteilt werden", kritisierte der 67-Jährige. "Dieses Geld hilft denen nicht entscheidend weiter und schmerzt die Geldgiganten nicht wirklich." Anzeige

Laut Times sieht der UEFA-Plan vor, dass die Vereine ab 2022 (für drei Jahre) nur noch einen festgelegten Anteil ihrer Einkünfte für Spielergehälter einsetzen dürfen. Im Raum stehen 70 Prozent, wie es derzeit schon in der spanischen Liga praktiziert wird. Wird die Gehaltsobergrenze überschritten, soll die sogenannte Luxussteuer an die UEFA entrichtet werden. Hainer geht dies nicht weit genug. "Wir brauchen für einen fairen Wettbewerb gültige Regularien mit klaren Konsequenzen", forderte der FCB-Chef. "Zarte Versuche für Sanktionen wurden in der Vergangenheit zu oft revidiert oder abgemildert. So klappt es nicht."

Herbert Hainer über Financial Fair Play: "Muss nachgebessert werden"

Wie Hainer weiter ausführte, sei das vor elf Jahren eingeführte Financial Fair Play (Klubs dürfen derzeit in den zurückliegenden drei Jahren ein Defizit von maximal 30 Millionen Euro aufweisen, können dieses aber durch externe Geldgeber ausgleichen) eine "gute Idee" gewesen, aber: "Es wurden zu schnell Ausnahmen gemacht. Hier muss stringenter gearbeitet, nachgebessert werden. Wir vom FCB sind mit den zuständigen Vereinigungen, den Verbänden und der Politik im Dialog. Wir arbeiten gemeinsam daran, dass eine Verbesserung im Sinne des Fußballs und des Wettbewerbs erreicht wird", kündigte Hainer an.