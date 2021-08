Bayern-Boss Herbert Hainer macht Supercup-Ansage: "Wollen alle möglichen Titel gewinnen"

Den Start der Ära von Neu-Trainer Julian Nagelsmann beim FC Bayern München hatte man sich an der Säbener Straße anders vorgestellt. Nach einer durchwachsenen Vorbereitung und einem holprigen Bundesliga-Auftakt beim 1:1 gegen Borussia Mönchengladbach ist der deutsche Rekordmeister unter der sportlichen Leitung des von RB Leipzig verpflichteten Übungsleiters weiterhin sieglos. Die Vorzeichen könnten vor dem Duell im Supercup um die erste Trophäe der neuen Saison besser sein. Bayern-Präsident Herbert Hainer bleibt jedoch optimistisch und visiert trotz des Rumpel-Starts den ersten Coup in der noch frischen Spielzeit an. "Wir wollen alle möglichen Titel gewinnen", lautet die mutige Ansage des 67-Jährigen im Interview mit dem Kicker.

