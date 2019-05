FC Bayern: Präsident Uli Hoeneß erklärt seine Tränen wegen Ribery und Robben

Emotional wurde es schon vor dem Anpfiff zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt in der Allianz Arena in München. Die Bayern-Bosse um Präsident Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge verabschiedeten die FCB-Legenden Franck Ribéry, Arjen Robben und Rafinha unter dem lautstarken Jubel der 75.000 Zuschauer. „Servus & Danke“ stand auf einem großen Plakat in der Kurve. So ergriffen Robben und Ribéry die besonderen Momente vor der Partie genossen, so unglücklich waren die beiden über ihre Bankrolle zu Beginn des letzten Heimspiels nach einem glorreichen gemeinsamen Jahrzehnt. Die letzte knappe halbe Stunde entschädigte dann in ihrem letzten gemeinsamen Pflichtspiel in der Arena - und brachte Hoeneß zum Weinen.