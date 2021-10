"Brutale Machtdemonstration": Die internationalen Pressestimmen zur Bayern-Gala bei Bayer Leverkusen

"UN-BAY-LIVABLE"! Die englische Sun bringt mit diesem Wortspiel auf den Punkt, was sich am Sonntagnachmittag in der BayArena ereignete. Dem FC Bayern gelang es im Spitzenspiel in Leverkusen, vier Tore in nur sieben Minuten zu erzielen und den Konkurrenten mit 5:1 aus dem eigenen Stadion zu schießen. Insbesondere die Doppeltorschützen Robert Lewandowski und Serge Gnabry stachen bei den spielfreudigen Münchenern heraus, doch auch viele andere Bayern-Stars bekamen nach der Gala ein Sonderlob von ihrem Trainer Julian Nagelsmann.

Anzeige