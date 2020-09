Bis zu 30 Spiele in 98 Tagen: Das Hammer-Programm des FC Bayern im Überblick

Am Donnerstag startet der FC Bayern in seinen Stress-Test: Mit dem Anpfiff des Supercups gegen den FC Sevilla in Budapest beginnt für die Münchner eine Terminhatz, wie sie der Klub wohl noch nie in seiner Vereinsgeschichte erlebt hat. Für die Nationalspieler könnten in den 98 Tagen bis zum Jahresende insgesamt 30 Spiele auf dem Programm stehen. Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, der DFL-Supercup - dazu möglicherweise die Klub-WM im Dezember, deren Durchführung aufgrund der Corona-Pandemie noch nicht komplett gesichert ist. Noch ein wenig mehr Programm gefällig? Insgesamt sechs Länderspiele finden im Oktober und November statt.