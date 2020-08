CL-Finale: So erklärt Bayern-Trainer Hansi Flick Startelf-Umstellung gegen Paris St. Germain

Auf der Rechtsverteidiger-Position setzen die Münchner auch im Finale auf Joshua Kimmich, der nach einer Fußverletzung zuletzt genesene französische Weltmeister Benjamin Pavard bleibt gegen seine Landsleute zunächst draußen. In der Abwehrzentrale beginnt neben David Alaba der gegen Lyon wegen muskulärer Probleme ausgewechselte Jerome Boateng. Die FCB-Hintermannschaft dürfte am Sonntag extrem gefordert werden. PSG-Trainer Thomas Tuchel bringt seine Offensivstars Neymar, Angel Di Maria und Kylian Mbappé von Beginn an. In der Abwehr der Franzosen steht der deutsche Nationalspieler Thilo Kehrer in der Anfangself.