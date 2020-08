Bayern-Sportvorstand Salihamidzic über das Finale gegen PSG, die Bedeutung des Titels und mögliche Transfers 

Ein Champions-League -Titel in der Corona-Krise hätte für Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic die gleiche Bedeutung wie zu anderen Zeiten. "Corona kann die sportliche Bedeutung der nationalen und internationalen Wettbewerbe nicht kleiner machen", sagte Salihamidzic vor dem Endspiel gegen den französischen Meister Paris Saint-Germain am Sonntag dem Münchner Merkur und der tz (Samstag).

Vor dem Finale gibt er sich optimistisch. "Ich bin zuversichtlich, bei allem Respekt vor PSG mit Thomas Tuchel." Er hoffe für die Profis von Hansi Flick, "dass sie das Spiel genießen können, weil sich alle darauf freuen." Laut Salihamidzic habe das Trainer- und Betreuerteam um Flick "herausragende Arbeit" seit dem Restart geleistet. Dennoch sei der FC Bayern "noch nicht am Ziel". Von der Qualität im Kader ist er restlos überzeugt. "Wenn ich beim Training zuschaue, denke ich: Was sind das für unglaublich gute Fußballer. Verrückt", stellte er klar.

Salihamidzic: "Corona hat Spuren hinterlassen"

Mit Blick auf Transfers für die kommende Saison werde der FC Bayern trotz der zusätzlichen Champions-League-Einnahmen vorsichtig sein. "Corona hat Spuren hinterlassen", sagte Salihamidzic. Es gehe darum, erfolgreich zu sein, ohne neue Schulden zu machen. Salihamidzic sieht es als sein Ziel an, "dem Trainer auch für die neue Saison eine Mannschaft zu stellen, mit der er Titel gewinnen kann, aber keine Transfers zu machen, die unsere wirtschaftliche Gesundheit gefährden".

Zudem sprach er sich deutlich für eine baldige Rückkehr der Fans in die Stadien aus. "Es wäre wichtig, mit einem durchdachten, umsichtigen und akzeptierten Hygienekonzept Step-by-Step wieder Zuschauer in die Stadien zu bekommen", so der einstige Profi.