Vor FC Bayern vs. PSG: Dietmar Hamann mit mutigem Final-Tipp - Kritik an Neymar

Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann wagt vor dem Champions-League-Endspiel am kommenden Sonntag eine mutige Prognose. Der 46-Jährige traut seinem ehemaligen Team FC Bayern gegen das Starensemble von Paris St. Germain einen deutlichen Sieg zu. "Die Bayern machen für mich insgesamt den besseren Eindruck und können eine Wucht entwickeln, gegen die im Moment kein Gegner etwas ausrichten kann", schreibt Hamann in seiner Sky-Kolumne: "Für mich ist zudem kein Team fitter als die Bayern. Und die physische Komponente ist nach einer straffen Finalrunde nicht zu unterschätzen. Zudem ist die Brust bei keinem Team in Europa aktuell breiter als beim deutschen Rekordmeister. Daher tippe ich auf ein deutliches 4:1 der Bayern im Finale."

Er gehe folglich davon aus, dass Paris "zu Beginn etwas vorsichtiger" agieren werde. "Ich könnte mir vorstellen, dass sie den Ball in den ersten Minuten erst mal den Bayern überlassen, um dann im Spiel mutiger zu werden. Daher glaube ich nach einem kurzen Abtasten an ein Duell mit offenem Visier." Dabei rät Hamann dem deutschen Rekordmeister, die Aktionen von PSG-Star Kylian Mbappé sofort zu unterbinden und den Stürmer niemals Tempo aufnehmen zu lassen: "Diese Situationen müssen schon vorab im Keim erstickt werden. Dann beraubst du ihm seiner großen Stärke."

Nicht ganz so überzeugt wie von der Gefährlichkeit Mbappés ist Hamann hingegen von Neymar. Der Brasilianer sei "in und um den Strafraum" zwar "technisch einfach herausragend", müsse aber nun "beweisen, dass er eine Mannschaft zum größten Titel führen kann. Da habe ich weiter große Zweifel." Überhaupt empfiehlt der frühere Mittelfeldspieler dem Pariser Stürmer auf dem Platz eine größere Sachlichkeit in seinen Aktionen. "Was mir bei den PSG-Auftritten immer wieder missfällt, sind die Showeinlagen von Neymar", meinte Hamann, der "PSG nicht auf Augenhöhe mit dem FC Bayern" sieht.