Jan Aage Fjörtoft kritisiert FC Bayern: "Wenn sie so gegen PSG spielen, werden sie verlieren"

Nach einem 3:0-Sieg in einem Halbfinale der Champions League dürfte es eigentlich nicht viel zu kritisieren geben. Sollte man meinen. Doch der Auftritt des FC Bayern gegen Olympique Lyon war nicht so souverän, wie das Ergebnis vermuten lässt. Gerade zu Beginn und in einigen Phasen der zweiten Hälfte ließen die Münchner den Gegner zu oft gewähren, wirkten in der Defensive nicht immer sattelfest. Während Lyon die Chancen ausließ und der zu diesem Zeitpunkt noch möglichen 1:0-Führung durch einen Pfostenschuss von Toko Ekambi bedrohlich nahe kam, warten im Endspiel gegen Paris St. Germain andere Kaliber. Kylian Mbappé, Neymar & Co. dürften etwaige Nachlässigkeiten kaum ungenutzt lassen.

Folglich sollten die Bayern gewarnt sein. "Wenn man im Finale so viele Chancen zulässt, wird es schwierig. Wenn man Neymar und Mbappé fünf oder sechs Chancen gibt, werden sie sicher zwei, drei Tore machen. Wenn Bayern am Sonntag so spielt, werden sie verlieren. Manuel Neuer wird ein Schlüsselspieler werden. Er wird mehr gefordert sein", meinte der frühere Bundesliga-Profi und Sky-Experte Jan Aage Fjörtoft.

Pavard vor Startelf-Comeback? FCB-Trainer Hansi Flick waren die Probleme seiner Hintermannschaft selbstverständlich ebenfalls nicht entgangen: "Wir müssen schauen, dass wie die Defensive anders organisieren." Ob sich der frühere Assistent von Bundestrainer Joachim Löw dabei auf taktische oder personelle Fragen bezog, blieb offen. Eine Möglichkeit wäre es, Rechtsverteidiger Benjamin Pavard gegen seine französischen Landsleute von Beginn an zu bringen.

Internationale Pressestimmen zum Finaleinzug des FC Bayern Der FC Bayern München steht nach dem 3:0-Sieg gegen Olympique Lyon im Finale der Champions League. Die Pressestimmen im Überblick. ©