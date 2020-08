Merkel und Macron vor Bayern vs. PSG: "Unsere Herzen schlagen da etwas unterschiedlich"

Beim Fußball hört bei vielen die Freundschaft auf - ein kleines bisschen wohl auch bei Angela Merkel und Emmanuel Macron. Vor dem Champions-League-Finale zwischen dem FC Bayern und Paris St. Germain am Sonntag in Lissabon haben die Kanzlerin und der Präsident am Donnerstagabend bei ihrem Treffen in Macrons Residenz Fort de Brégançon einen kleinen Einblick in ihre Fußball-Leidenschaften gegeben.