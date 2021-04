Nach Pleite gegen PSG: Lothar Matthäus vermisst "Qualität" im Bayern-Kader

Nach der 2:3-Niederlage in der Allianz Arena muss sich der FC Bayern München am kommenden Dienstag gewaltig strecken , um im Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain doch noch die Träume eines erneuten Titelgewinns in der Champions League zu realisieren. Lothar Matthäus machte nach der bitteren Pleite bei dichtem Schneetreiben die überraschend schlechte Verwertung der Münchner Tormöglichkeiten verantwortlich. "Bayern hat viele Chancen kläglich und leichtfertig liegen gelassen" , sagte der Rekordnationalspieler bei Sky, der bei der Wiederauflage des Vorjahresendspiels ansonsten "Werbung für den Fußball" sah.

Matthäus: "Bayern hat nicht mehr die Qualität, die sie hatten"

Dennoch sieht Matthäus die Bayern im Rückspiel am Dienstag keineswegs als chancenlos an. Wegen der drei kassierten Auswärtsgegentore müsse der Rekordmeister zwar "mit zwei Toren gewinnen", sagte er, sieht aber auch PSG unter Druck. "Das Glück wird Paris nicht wieder haben, aus so wenigen Chancen so viele Tore zu machen." Doppeltorschütze Kylian Mbappé habe gegen den Titelverteidiger zwar "seine Weltklasse gezeigt", andere dafür Schwäche bewiesen: Insbesondere die Verteidiger Abdou Diallo und Colin Dagba "hatten große Schwierigkeiten" mit den Münchner Angreifern, die jedoch zu wenig aus den ihnen gegebenen Möglichkeiten machten. Matthäus: "Dass Bayern nicht mehr daraus gemacht hat, wundert mich. Bayern verwertet eigentlich seine Großchancen."