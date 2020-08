Babak Rafati über Final-Schiedsrichter Daniele Orsato: Neymar wird seine größte Herausforderung

Das diesjährige Finale der Champions League zwischen Bayern München und Paris St. Germain wird vom italienischen Schiedsrichter Daniele Orsato gepfiffen . Es gab auch andere geeignete Kandidaten, da aber der Schiedsrichter-Chef mit Roberto Rosetti auch ein Italiener ist, hat er womöglich die Gelegenheit genutzt seinem Landsmann diese reizvolle Aufgabe zu geben. Von der Spielqualität beider Mannschaften definitiv mit das Beste, was aktuell in Europa unterwegs ist, daher eine besondere Auszeichnung für den Schiri. Bravissimo!

Beim Finalturnier in Lissabon hatten die Schiedsrichter bisher ein leichtes Amt. Auch weil keine Zuschauer im Stadion waren und dadurch die Emotionen sich in Grenzen hielten. Jammerschade! Die größte Herausforderung für Orsato wird es sein, als Regisseur auf Neymars Schauspielkunst angemessen zu reagieren. Als Zuschauer ärgert man sich heftig über diese Einlagen von Neymar . Aber wenn man weiß, dass er nur Aufmerksamkeit braucht und glaubt, dass sich alle Ungerechtigkeit dieser Welt gegen ihn vereinigt hat, dann bleibt man cool. Hinter diesem Verhalten verbergen sich komplexe Abläufe im Kopf, die ihre Ursache woanders finden.

Führungsqualität und Kommunikation werden dem Referee in Lissabon nicht allein ausreichen. Psychotricks und individuelle Behandlung sind gefragt. Forza Ragazzo! Auf dem Kabinengang abholen, "streicheln" und den väterlichen Hinweis geben, dass er ihn schützen werde und Neymar es nicht nötig hätte zu provozieren. Auf der anderen Seite beeindruckt mich Thomas Müller auch mit seiner Art der Körpersprache. Aber man möchte ihm den Rat geben, dass er sich nicht in das Theater zwischen Orsato und Neymar einmischt und die Entscheidungen durch in die Knie gehen mit hochgerissenen Armen mit entsprechender Begleitmusik lautstark kommentiert.

Im leeren Stadion fällt so etwas noch stärker ins Scheinwerferlicht. All das mögen die Italiener nicht und sind sehr resolut was das angeht und lassen sich nicht lumpen. Basta! Stattdessen sollte Müller eine andere Ausfahrt nehmen und seinen möglichen Frust über was auch immer bei Mitspieler Robert Lewandowski auslassen, weil dieser dem Referee vom Aussehen verblüffend ähnlich aussieht. Ich gebe zu, dass ich diesmal nach dem Spiel ein Weißbier statt Champagner favorisiere. Freuen wir uns alle auf ein spannendes Finale in diesem Theater.

Babak Rafati (50) leitete als Fifa-Schiedsrichter 84 Bundesliga-Spiele. Heute ist er Referent in der freien Wirtschaft sowie Mentalcoach für Profifußballer und Manager. Seine Kernthemen sind Stressmanagement und Motivation (www.babak-rafati.de).