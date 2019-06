Bestätigt: Rafinha schließt sich nach Abschied vom FC Bayern Flamengo an

Wenige Tage nach seinem Abschied vom FC Bayern München hat Rafinha einen neuen Verein gefunden. Der Brasilianer schließt sich wie vermutet Flamengo Rio de Janeiro an und unterschreibt an der Copacabana einen Vertrag bis 2021. Das bestätigte der brasilianische Erstligist in der Nacht zu Montag. Rafinha verließ den FC Bayern zum Ende der Saison nach acht erfolgreichen Jahren gemeinsam mit den Flügelspielern Franck Ribéry und Arjen Robben.