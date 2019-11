Kovac-Nachfolge: FC Bayern soll Rangnick kontaktiert haben - Auch Wenger Thema

PSG-Trainer Thomas Tuchel und Ajax-Coach Erik ten Hag haben dem FC Bayern bereits abgesagt. Zumindest in der laufenden Saison sind sie keine Option für den Rekordmeister. Nach Informationen der SportBild sollen die Bayern jedoch auch bei Ralf Rangnick angefragt haben. Der ehemalige Coach und Sportdirektor von RB Leipzig ist momentan für Red Bull als Head of Sport and Development Soccer tätig.