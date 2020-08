Sportwissenschaftler Oliver Faude analysiert Belastungen für FC Bayern & Co.  - BVB mit Vorteil in Bundesliga?

Die Finalturniere der Champions League und Europa League, Länderspiele, Bundesliga, DFB-Pokal – und die neue Saison im Europapokal: Das zweite Halbjahr 2020 wird die Fußball-Profis an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringen. Eine englische Woche jagt die nächste. Viele Profis kennen den Rhythmus, doch nach der Corona-Pause von Mitte März bis Mitte Mai ist der Terminkalender nun noch einmal erheblich enger geworden. "Die bisherige Belastung war für einen fitten Spieler durchaus in Ordnung. Aber die neue Situation wird zum Problem", sagt Oliver Faude, Leiter des Arbeitsbereiches Bewegungs- und Trainingswissenschaft am Departement für Sport, Bewegung und Gesundheit an der Universität Basel.

Er kennt sich als Trainingswissenschaftler bestens im Fußball aus und befürchtet große Probleme spätestens ab Herbst. Aus deutscher Sicht zumindest für den FC Bayern, RB Leipzig und Bayer Leverkusen. Die Spieler dieser Klubs bekommen aufgrund der Teilnahme an den Finalturnieren der Champions League und Europa League bis zum nächsten Sommer kaum eine Pause. Borussia Dortmund etwa könnte davon profitieren. "Der BVB hat keine internationalen Spiele mehr und kann sich normal auf die Saison vorbereiten. Bayern hingegen hat nach dem Champions-League-Turnier nur eine kurze Pause, bis die Bundesliga wieder startet" so Faude. Und dann ist da noch das hohe Verletzungsrisiko. "Die Daten zeigen, dass es steigt, wenn man viele englische Wochen hat", erklärt Faude.

Faude warnt vor Verletzungen bei Nationalspielern Bis zu 33 Pflichtspiele drohen den deutschen Nationalspielern des FC Bayern bis Jahresende noch. Vereinsboss Karl-Heinz Rummenigge warnte schon vor Wochen und bat Bundestrainer Joachim Löw, für die Nations-League-Partien im September doch möglichst auf Bayern-Profis zu verzichten. So soll Jo­shua Kimmich und Co. nach dem Turnier in Lissabon zumindest eine Minipause bis zum Bundesliga-Start am 18. September ermöglicht werden. Faude sagt: "Ich befürchte, dass es Probleme bei den Nationalspielern geben kann."

Zumal auch die Winterpause wegfällt. Am 23. Dezember stehen noch DFB-Pokal-Spiele an, bereits am 2. Januar geht die Bundesliga weiter. "An der Uni in Saarbrücken haben wir mal eine Studie gemacht, die deutlich gezeigt hat, dass durch die Verkürzung der Winterpause die Verletzungen zugenommen haben. Jetzt spielen die Nationalspieler alle drei Tage, haben eine sehr kurze Winterpause und gehen direkt aus einer intensiven Saison in die EM-Vorbereitung", analysiert Faude.

Faude klagt an: Gesundheit der Spieler steht hinten an Die Belastung ist schon jetzt enorm hoch gewesen – daran änderte auch die Corona-Pause wenig. "Die Spieler hatten eine längere Pause im März und April – die war aber nicht zu vergleichen mit einer echten Sommerpause, weil niemand runterfahren konnte. Es war durchaus eine Stresssituation für die Spieler." Sie mussten sich fit halten, immer bereit sein für den Einstieg ins Training. Spieler wie Leon Goretzka nutzen die Pause immerhin, um an Muskelmasse aufzubauen.