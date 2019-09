Blitz-Tor und Elfmeter-Diskussionen: RB Leipzig und FC Bayern trennen sich 1:1

RB Leipzig und der FC Bayern haben sich im Bundesliga-Topspiel am Samstagabend mit 1:1 getrennt. Die Bayern erwischten dabei einen Blitzstart. Müller eroberte den Ball vor den Augen von Bundestrainer Joachim Löw an der linken Seitenlinie überragend gegen Nationalspieler Klostermann und schickte Lewandowski gegen aufgerückte Leipziger in die Tiefe. Von der Hintermannschaft der Sachsen war nichts zu sehen, Konaté hatte seinen Gegenspieler aus den Augen verloren. Der Pole lief völlig frei auf Gulacsi zu und schob den Ball aus 14 Metern routiniert rechts unten ins Eck. (3.) Die Leipziger hatten danach Probleme ins Spiel zu kommen, die Bayern kontrollierten die Partie über weite Strecken der ersten Halbzeit.

Leipzig nach der Pause stark - Chancen auf beiden Seiten

Nach der Pause zeigte sich RB Leipzig enorm verbessert und agierte mutiger und aggressive in den Zweikämpfen. Es entwickelte sich eine packende, temporeiche Begegnung mit Chancen auf beiden Seiten. Marcel Sabitzer prüfte Manuel Neuer mit einem gefährlichen Flatterball aus knapp 22 Metern. Auf der anderen Seite musste Peter Gulasci einen Abschluss von Corentin Tolisso entschärfen. Kingsley Coman prüfte Gulasci zudem mit einer abgefälschten Bogenlampe zu einer Glanztat. In der 90. Minute scheiterte Timo Werner aus spitzem Winkel an Timo Werner. So blieb es bei einem am Ende leistungsgerechten 1:1.