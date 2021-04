Topspiel-Aufstellungen fix: Choupo-Moting ersetzt Lewandowski bei Bayern – Leipzig ohne Stürmer

Es könnte kaum mehr auf dem Spiel stehen: Wenn RB Leipzig am Samstagabend den FC Bayern München zum Bundesliga-Topspiel empfängt (18.30 Uhr/Sky), haben beide Teams klare Ziele. Gastgeber Leipzig will den Kampf um die deutsche Meisterschaft mit einem Sieg wieder spannend machen und in der Tabelle bis auf einen Punkt an den Titelverteidiger heranrücken. Die Gäste aus München wollen indes eine Vorentscheidung schaffen und auf der Jagd nach dem neunten Titel in Folge auf sieben Zähler davon ziehen.

