Breyer bis Weinzierl: Sechs Experten tippen das Bundesliga-Finale – wo landen Bayern, Leipzig und der BVB?

Der SPORT BUZZER hat seine Kolumnisten und Experten Jochen Breyer , Wolff Fuss , Babak Rafati , Ronald Reng , Michael Rummenigge und Markus Weinzierl die letzten elf Bundesliga -Spieltage der aktuellen Titelkandidaten vom FC Bayern München bis Bayer Leverkusen tippen lassen und alle sind sich einig: Der FCB holt zum achten Mal in Folge die Schale!

Wer wird Deutscher Meister? So tippen die SPORTBUZZER-Kolumnisten:

Abschluss-Tabelle der Bundesliga: So tippen unsere Kolumnisten

"Ich habe schon in der Winterpause auf Bayern getippt", sagt Sky-Kommentator Fuss. "Unter Hansi Flick haben sie wieder die Stabilität und Konstanz reinbekommen, die sie auch in den letzten Jahren ausgezeichnet hat." Fuss ist sogar überzeugt, dass der Vorsprung der Bayern auf RB Leipzig am Ende satte sechs Zähler betragen wird.