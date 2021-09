Flick-Assistent Danny Röhl über seine Zeit bei RB Leipzig, seinen Job beim FC Bayern und den Wechsel zum DFB

Er ist zarte 32, zweifacher Vater, hat 13 Jahre Erfahrung im Trainergeschäft gesammelt. Danny Röhl ist rumgekommen in der Welt – und angekommen im Dickschiff des Deutschen Fußball-Bundes, der Nationalmannschaft . Röhl, der sich von 2008 bis 2017 bei RB Leipzig vom Jugendtrainer und Videoanalysten zum Co-Trainer von Ralph Hasenhüttl hochgearbeitet hatte, ist nach einer Zwischenstation beim FC Bayern jetzt Hansi Flicks rechte Hand beim DFB . Röhl über sein inniges Verhältnis zum Bundestrainer und den Ligahit RB gegen Bayern am Samstag (18.30 Uhr, Sky).

SPORT BUZZER: Herr Röhl, Ihre Karriere nahm früh und schnell Fahrt auf. Sie stiegen unter Alexander Zorniger, Ralf Rangnick, Achim Beierlorzer und Ralph Hasenhüttl in Leipzig zum Co-Trainer mit Einfluss auf. Nach einem Jahr mit Hasenhüttl beim FC Southampton kam 2019 der Ruf aus München. Und wer kann dazu schon Nein sagen?

Ich habe im Trainingslager ein paar Einführungsworte gesprochen und mich vorgestellt. Das war ein knisterndes Gefühl vor all den Weltstars.

Wie erinnern Sie sich an Ihr erstes Treffen mit Robert Lewandowski und Co.?

Als Hansi Flick nach einem 1:5 in Frankfurt Cheftrainer in München wurde, stand es schlecht um den FC Bayern. Platz vier in der Liga.

Wir hatten jede Menge Qualität im Spiel mit dem Ball, wollten aber mehr Qualität und Aktivität im Spiel ge­gen den Ball. Also haben wir gesagt: Lasst uns Bälle jagen, Umschaltsituationen schaffen, Tore schießen und Tore verhindern.