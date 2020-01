Bayern-Star Thomas Müller über Patzer von RB Leipzig: "Das stachelt natürlich an"

An dieser Leistungsgrenze wollen sich Müller & Co. auch in den kommenden Wochen bewegen. Nach derzeitigem Stand könnte der deutsche Rekordmeister die Leipziger spätestens am übernächsten Spieltag (9. Februar) mit einem Sieg im direkten Duell vom ersten Platz verdrängen und aus der Pole Position in Richtung des achten Titels nacheinander marschieren. Bayern-Flick hielt sich mit Kampfansagen allerdings zurück. Das Ergebnis der Leipziger haben ihn "nicht interessiert", meinte der Coach und ergänzte pragmatisch, dass es für ihn am Samstag einzig um die drei Punkte seines Teams gegangen sei.