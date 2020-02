FC Bayern und RB Leipzig in der Einzelkritik: Die Noten zum Bundesliga-Gipfel

Stärke zeigen wollte der FC Bayern München, dem Verfolger RB Leipzig einen überbraten, um den Vorsprung an der Tabellenspitze auf vier Zähler auszubauen. Aus dem erhofften Statement-Sieg wie es in den vergangenen Jahren in der Allianz Arena so oft gegen Widersacher Borussia Dortmund gelungen war, wurde am Sonntagabend in München nichts. Ein 0:0, das alles offen lässt. Die Leipziger boten Paroli, zeigten sich als ernstzunehmender Kandidat für die Meisterschaft, gut erholt von den letzten Rückschlägen. Bayern bleibt einen Zähler vor RB.