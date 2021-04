Flick nach DFB-Pleite: Keine Sorge um negative Folgen für Bayern-Stars Sané, Gnabry und Co.

Bayern-Trainer Hansi Flick sorgt sich nicht um die mentale Frische der deutschen Nationalspieler in seinem Team nach dem 1:2 gegen Nordmazedonien. "Wir haben den Endspurt in der Bundesliga und der Champions League. Ich glaube, jeder Spieler weiß, dass jetzt die Wochen sind, in denen sich vieles entscheidet", sagte Flick am Tag vor dem Bundesliga-Spitzenspiel am Samstag (18.30 Uhr/Sky) bei RB Leipzig. "Das ist normalerweise eine Qualität von unseren Spielern, dass sie auf den Punkt da sind, dass sie wissen, worum es jetzt geht. Darauf baue ich natürlich auch. Ich bin sehr zuversichtlich, dass die Spieler wissen, dass sie noch einen Tick enger zusammen stehen und auf dem Platz als Einheit agieren."

