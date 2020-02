Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge schwärmt von RB Leipzig - schätzt den BVB aber "höher ein"

Vor dem Top-Duell der Bundesliga am Sonntag gegen RB Leipzig hat Karl-Heinz Rummenigge den Titel-Rivalen in den höchsten Tönen gelobt. Im Gegensatz zu vielen Fans bewertet der Vorstandsvorsitzende des FC Bayern auch das finanzielle Engagement des Getränkeherstellers "Red Bull" bei den Sachsen als unproblematisch. "Natürlich hat dieser Klub eine andere Geschichte und eine andere Struktur als die meisten Vereine der Bundesliga", sagte Rummenigge im SPORT BUZZER-Interview ( hier geht es zum kompletten Interview ): "Da Red Bull den Klub mit aus der Taufe gehoben hat, werden sie in den Fankurven kritisch gesehen. Aber ich finde, in den zehn Jahren, seit es RB gibt, haben sie einen erstklassigen Job gemacht."

Der Bayern-Boss betonte, dass "dieser Klub der Republik gut zu Gesicht" stehe und er den Eindruck habe, dass man in Leipzig mit den wirtschaftlichen Ressourcen "seriös" umgehe. Er präzisierte: "Unter seriös verstehe ich, dass sie die Vorgaben der UEFA in Sachen Financial Fairplay ohne Beanstandung umsetzen. Das gilt nicht für jeden Klub in Europa. Der Verein musste, von der 5. Liga kommend, komplett neu aufgebaut werden. Was da in den letzten Jahren geschaffen wurde, die Strukturen, die Transfers, die Trainer, das hat alles eine klare und gute Handschrift und Philosophie."