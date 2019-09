Ottmar Hitzfeld: Darum kann der FC Bayern nicht "wie aus einem Guss" spielen

Der einstige Erfolgstrainer Ottmar Hitzfeld hat für den FC Bayern vor dem Bundesliga -Topspiel am Samstagabend bei RB Leipzig die Maxime "verlieren verboten" ausgegeben und seinem Ex-Klub geraten, sich bei den Sachsen auch mit einem Unentschieden zu begnügen. Leipzig sei "hervorragend gestartet", die Münchner müssten "ein paar Spieler integrieren, die erst sehr spät dazugekommen sind", erklärt der 70-Jährige in einem Sky-Interview: "Die Abwehr ist auch neu formiert. Bayern ist im Umbruch. Es sind mit Benjamin Pavard, Lucas Hernandez, Ivan Perisic und Philippe Coutinho Spieler da, die erstmal Fuß fassen müssen in der Bundesliga. Da kann man nicht davon ausgehen, dass Bayern gleich wie aus einem Guss spielt."

Hitzfeld erwartet "Dreikampf" zwischen Bayern, BVB und Leipzig

Hitzfeld erwartet in dieser Saison einen "Dreikampf" um den Titel. "In der letzten Spielzeit gab es das Duell zwischen Dortmund und Bayern und jetzt kommt Leipzig noch dazu. Ein Dreikampf wäre für die Spannung in der Bundesliga eine Bereicherung. Bayern würde stärker werden, wenn man noch mehr Konkurrenz hätte. In der letzten Saison war Dortmund auch schon sehr stark und Bayern musste sich erst im Laufe der Saison finden." Allerdings dürfe dem BVB ein Ausrutscher wie bei der 1:3-Pleite bei Aufsteiger Union Berlin nicht mehr passieren.