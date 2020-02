Flick hadert mit fehlender Bayern-"Seriosität" gegen Leipzig – Müller vermisst "absoluten Siegeswillen"

DURCHKLICKEN: Die Stimmen zum Spiel

Timo Werner (RB Leipzig): "Wie wir die ersten 20 Minuten angegangen sind, war es eigentlich nur eine Frage der Zeit bis wir zurückliegen. Aber wir haben im zweiten Teil der ersten Hälfte ins Spiel gefunden und haben dann nach der Pause ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Wenn man in München gewinnen will, muss man so eine Chance wie ich sie hatte, reinmachen. Dennoch haben wir weiter geackert und eine gute Mentalität in der zweiten Hälfte gezeigt. Daher können wir mit dem Punkt gut leben." ©