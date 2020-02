FC Bayern empfängt RB Leipzig: 12 Fakten zu Bundesliga-Duellen zwischen dem Ersten und dem Zweiten

Das unerwartetste Spitzenspiel: Am 28. August 2010 empfing Tabellenführer FC St. Pauli den Zweiten aus Hoffenheim (0:1).

Es ist das Spiel, auf das am Sonntag alle schauen. Bayern gegen RB – Erster gegen Zweiter . Das ist ein echtes Spitzenspiel und kommt naturgemäß auch nicht allzu oft vor. In der Bundesliga durchschnittlich ziemlich genau zweimal pro Saison, es ist Nummer 115 im 57. Jahr. Obwohl RB erst seit 2016 erstklassig ist , ist es bereits das vierte Spitzenspiel dieser beiden Klubs. Der SPORT BUZZER liefert Euch vor diesem Spiel erstaunliche Fakten:

Das kurioseste Spitzenspiel stieg zwischen Duisburg und München

Das kurioseste Spitzenspiel: Am 26. Februar 1994 fuhr Aufsteiger MSV Duisburg als Tabellenführer nach München. Das war schon überraschend genug. Einmalig jedoch: der MSV hatte ein negatives Torverhältnis. Nach dem Spiel (0:4) erst recht…

Das dramatischste Spitzenspiel: Es stieg am 22. April 1986 in Bremen. Werder konnte durch einen Sieg über Bayern Meister werden, doch weil Michael Kutzop bei einem Elfmeter in vorletzter Minute die Nerven streikten, blieb es beim 0:0.

Am häufigsten beteiligt: Natürlich Rekordmeister Bayern München (67-mal), der seit acht Spitzenspielen und dem 30. Januar 2015 ungeschlagen ist (1:4 in Wolfsburg). Insgesamt standen 22 Vereine in einem echten Spitzenspiel.