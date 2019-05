Düsseldorf-Coach Funkel über aberkannten Treffer des FC Bayern: "Das ist kein Abseits"

Hoeneß mit Ansage in Richtung BVB

Den Frust über den nicht gegeben Treffer münzte der Bayern-Boss dann aber in eine Meister-Ansage in Richtung Borussia Dortmund um. "Wir waren klar die bessere Mannschaft mit vielen Torchancen. Ich schaue immer nur, wie unsere Mannschaft spielt. Und wenn die Mannschaft so spielt wie heute, werden wir kein Problem kriegen. Ganz einfach. Ich werde sechs Tage oder sieben Tage wunderbar schlafen, weil ich weiß: wenn sie so spielen wie heute, so fighten, sich so reinhauen, dann sind wir am Samstag Deutscher Meister."