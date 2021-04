RB-Trainer Nagelsmann vor Wechsel zum FC Bayern: Bericht über Vertrag-Details

Der Wechsel von Trainer Julian Nagelsmann von RB Leipzig zum FC Bayern München nimmt immer konkretere Formen an. Nachdem der SPORTBUZZER, das Sportportal des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND), am Sonntagabend über eine Anfrage des Rekordmeisters in Richtung des Coaches und von RB berichtet hatte, scheint der Deal am Montag bereits auf die Zielgerade gegangen zu sein. Nagelsmann soll bei RB seinen Wechselwunsch deutlich hinterlegt, dabei gar auf die Erfüllung eines Lebenstraums verwiesen und um Vertragsauflösung gebeten haben. Inzwischen machen erste Details des vermeintlichen Vertrags des 33-Jährigen in München die Runde. Bild meldete am Montagabend, Nagelsmann unterschreibe bei den Bayern für fünf Jahre und solle ein deutlich höheres Gehalt als bei den Sachsen beziehen.

