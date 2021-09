Michael Rummenigge: Warum Forsberg für Bayern interessanter als Sabitzer gewesen wäre 

Wenn RB Leipzig am Samstagabend den FC Bayern empfängt, ist es nicht nur das erste echte Topspiel der Bundesliga-Saison – es steht für den einen oder anderen Protagonisten weitaus mehr als drei Punkte auf dem Spiel: Für die Neu-Münchner Julian Nagelsmann, Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer geht es gegen ihren Ex-Klub. Mich hat diese Situation in meiner Karriere immer besonders motiviert. Und ich gehe fest davon aus, dass es dem Trio ähnlich geht. Wobei: Ob Sabitzer überhaupt aufläuft, bezweifle ich. Er ist in München eher eine Ergänzung und wohl kaum als Stammspieler eingeplant. Überhaupt: Ich hätte mich anstelle der Bayern-Verantwortlichen ohnehin um einen anderen Leipziger bemüht. Anzeige

Emil Forsberg ist ein sehr guter Spieler und hätte vor seiner Vertragsverlängerung im vergangenen Mai durchaus auch in den Köpfen der Münchner Bosse eine Rolle spielen können. Auch wenn es zwischen dem schwedischen Nationalspieler und Nagelsmann schon in Leipzig unterschiedliche Auffassungen über Forsbergs beste Position auf dem Feld gegeben hat, wäre das ein interessanterer Gedanke als Sabitzer gewesen. Der Offensivallrounder verfügt über internationale Klasse, was er im Sommer bei der EM noch einmal bewiesen hat. In Leipzig ist er der unumstrittene Star und zählt für mich auch am Samstag zu den Schlüsselspielern.

Auf Seiten der Bayern bin ich besonders auf Leroy Sané gespannt. Nach seiner schwierigen Phase in München zeigte er sich bei Nationalmannschaft zuletzt engagiert. Aber man sollte auch die Kirche im Dorf lassen: Es ging gegen Liechtenstein, Armenien und Island. In solchen Spielen zu den Besten zu zählen, darf für Sané nicht der Maßstab sein. Jetzt gegen Leipzig oder auch zum Champions-League-Start in der kommenden Woche beim FC Barcelona muss er Akzente setzen. Das wird er auch selbst wissen und ich hoffe, dass es sein Anspruch ist.