Kimmich beklagt Einstellung beim FC Bayern: "Wir sind momentan nicht im Flow, dass es von alleine geht"

Der ersten Auswärtsniederlage in der Champions League seit 2017 ist der FC Bayern gerade nochmal so von der Schippe gesprungen. Für das 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel bei RB Salzburg brauchte es einen enormen Kraftakt in der zweiten Halbzeit, um am 8. März in der Allianz Arena nicht völlig mit dem Rücken gegen die Wand zu stehen.

"In der ersten Halbzeit war das zu wenig", resümierte Joshua Kimmich nach Abpfiff bei DAZN kurz und auf den Punkt. "Unfaufmerksam" sei man gewesen, "wodurch Salzburg immer wieder zu Kontern gekommen ist." Aus eben so einem fiel auch die 1:0-Führung der Gastgeber.

Die Tatsache, dass allerdings in Halbzeit zwei eben genau diese nötige Leistungssteigerung auf Münchener Seite zu erkennen war, stimmte den Mittelfeldspieler zuversichtlich. "In der zweiten Halbzeit haben wir es dann besser kontrolliert, drückender gespielt. Wir hatten nicht die ganz großen Torchancen, aber trotzdem denke ich, dass man gemerkt hat, dass wir das Spiel gewinnen wollten."



Dass es am Ende nicht zum Sieg reichte, sei "okay", weil Salzburg weiterhin auch gute Torchancen hatte. "Das wir das können, ist nicht die Frage", so Kimmich über den dominanteren Auftritt in den zweiten 45 Minuten. Doch er haderte: "Wir müssen das in jedem Spiel auf den Rasen bekommen. Nicht nur in der Champions League oder nicht nur in der zweiten Halbzeit über 45 Minuten, sondern in jedem Spiel. Wir sind momentan nicht in einem Flow, dass es von alleine geht. Das muss jeder begreifen und das hat auch jeder begriffen. Das haben wir in der zweiten Halbzeit gezeigt."

Der Nationalspieler hofft, dass er und seine Mitspieler es schaffen, in der Bundesliga dieselbe Einstellung an den Tag zu legen, wie am Ende in Salzburg: "Wir können jetzt nicht wieder in der Bundesliga weitermachen und denken, dass es von alleine geht. Wir brauchen diese Mentalität und diesen Siegeswillen in jedem Spiel."

Müller und Nagelsmann stimmen Kimmich zu

Kimmich stand mit seiner Einschätzung der Leistung nicht allein da. Auch für Thomas Müller war es am Ende "ein guter Schritt. Vor allem wie wir zurückgekommen sind, war der richtige Weg." Der Offensiv-Spieler befand, dass man in zweiten Hälfte "nicht nur eine Reaktion gezeigt" habe, "sondern drückend überlegen" gewesen sein. "Hut ab, dass wir das Ding noch auf 1:1 gebogen haben."