Lewandowski überragt bei Sieben-Tore-Gala: FC Bayern zerlegt RB Salzburg und steht im Viertelfinale

Mit einem lupenreinen Hattrick binnen zwölf Minuten hat Robert Lewandowski den FC Bayern ins Viertelfinale der Champions League geführt. Nach dem 1:1 im Hinspiel bei RB Salzburg gewannen die Münchner den zweiten Vergleich mit Österreichs Serienmeister souverän 7:1 (4:0) und stehen in der Königsklasse zum 20. Mal in der Runde der letzten acht Mannschaften. Lewandowski traf am Dienstagabend in der Allianz Arena zunächst zweimal per Foulelfmeter (12. und 21.), dann aus dem Spiel heraus (23.). Das 4:0 besorgte Serge Gnabry noch vor der Pause (31.). Thomas Müller erzielte im zweiten Durchgang einen Doppelpack (54. und 83.), Leroy Sané setzte den Schlusspunkt (85.). Der Ehrentreffer für die Gäste gelang Maurits Kjaergaard (70.). Auf wen die Bayern im Viertelfinale treffen, entscheidet sich bei der Auslosung am 18. März. Anzeige

Bayern-Trainer Julian Nagelsmann, der vier Wochen nach dessen Knie-Operation wieder auf Nationaltorhüter Manuel Neuer zurückgreifen konnte, setzte bei seiner Startformation voll auf Offensive und brachte Leroy Sané von Beginn an. Statt des zuletzt immer wieder unsicheren Dayot Upamecano begann Lucas Hernandez neben Niklas Süle und Benjamin Pavard in der Dreier-Abwehrkette. Maßnahmen, die sich schnell auszuzahlen schienen.

Schon in der ersten Minute kam Lewandowski zum ersten gefährlichen Abschluss, scheiterte jedoch an RB-Schlussmann Philipp Köhn. Salzburg zeigte sich unbeeindruckt und schlug zurück. Der deutsche Nationalspieler Karim Adeyemi spielte auf dem Flügel seine Schnelligkeit aus, setzte Nicolas Capaldo im Zentrum in Szene und der zurückgeeilte Kingsley Coman konnte erst in letzter Sekunde klären. Sollten defensive Anfälligkeiten der Bayern dem Außenseiter weitere Chancen ermöglichen? Vorerst nicht. Denn Salzburg hatte selbst einen großen Unsicherheitsfaktor in der Abwehr: Maximilian Wöber, der einen rabenschwarzen Abend erwischte.

Nach elf Minuten ging Lewandowski nach einem Zweikampf mit dem österreichischen Nationalspieler zu Boden und verwandelte den anschließenden Foulelfmeter sicher. In der 21. Minute ging Wöber an der Strafraumgrenze erneut zu hart gegen Lewandowski zu Werke und der Bayern-Torjäger verwandelte den anschließenden Foulelfmeter, der erst nach erneuter Sichtung durch den Viedeoschiedsrichter gegeben wurde, sicher. In der 23. Minute kam Wöber nach einem Steilpass von Müller nicht an den Ball, der Klärungsversuch von Köhn traf Lewandowski. Vom Körper des Stürmers trudelte der Ball an den Pfosten - den Abpraller drückte Lewandowski entspannt über die Linie.

Schon zu diesem Zeitpunkt war die Partie entschieden und Lewandowski hatte sich nebenbei an die Spitze der CL-Torjägerliste gesetzt. Doch Bayern machte weiter: Nach einem frühen Ballgewinn brachte Coman den Ball zu Gnabry - 4:0. Salzburg bemühte sich nun um Schadensbegrenzung und gelegentliche Abschlüsse. Die Münchner hatten Ball und Gegner jedoch jederzeit im Griff.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs brachte Nagelsmann den bislang kaum berücksichtigten Bouna Sarr für Gnabry und unterstrich damit die Wahrnehmung aller Beobachter: Hier brennt nichts mehr an. Der Coach sollte richtig liegen. Seine Mannschaft blieb souverän und kam dank Müller und Sané noch zu drei weiteren Treffern. Das einzige Gegentor durch Kjaergaard war dann verschmerzbar. Bitter war der Abend somit nur für einen Münchner: Vorstandsboss Oliver Kahn musste wegen eines positiven Corona-Schnelltests auf den Besuch der Begegnung verzichten.

Amateurfußballer aufgepasst! #GABFAF verschenkt Trikots für mehr als 4000 Euro. Infos hier.