"Unfassbar schlechte Entscheidung": Welche Szene Nagelsmann nach dem Salzburg-Spiel in Rage brachte

FC-Bayern -Trainer Julian Nagelsmann verstand nach dem 1:1 im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League gegen RB Salzburg plötzlich die Welt nicht mehr. Nicht hauptsächlich der erneute Patzer seiner Mannschaft nach der 2:4-Niederlage am Wochenende gegen den VfL Bochum störte ihn, sondern auch die Leistung von Schiedsrichter Michael Oliver in einer womöglich spielentscheidenden Situation. Nach Meinung des Coaches hat der Brite den Bayern die Möglichkeit gekostet, das Spiel innerhalb der letzten Minuten noch komplett zu drehen. "Das ist eine hundertprozentige Torchance und eine unfassbar schlechte Entscheidung. Fakt", motzte Nagelsmann bei DAZN.

Doch was war passiert? Kurz nach dem Ausgleichstreffer von Kingsley Coman hatten die heranstürmenden Bayern in der letzten Minute Nachspielzeit sogar noch die große Chance auf den Siegtreffer. Nach einem abgefälschten hohen Ball des eingewechselten Marcel Sabitzer wehrte RB-Keeper Philipp Köhn den Ball nur unzureichend im eigenen Strafraum vor die Füße von Leroy Sané ab. Der Nationalspieler hätte am Fünfmeterraum eine gute Schussposition gehabt, hätte Schiedsrichter Oliver die Szene nicht wegen eines vermeintlichen Fouls von Müller, der während der Abwehraktion vor Torwart Köhn stand, bereits abgepfiffen. Eine strittige Entscheidung.