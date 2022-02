In letzter Minute: Coman rettet Bayern-Remis gegen Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League

In buchstäblich letzter Minute entgeht der FC Bayern der zweiten Pflichtspielpleite in Folge. Beim vermeintlichen Außenseiter RB Salzburg erkämpfte sich der deutsche Top-Klub ein 1:1 (0:1), weil Kingsley Coman in der letzten Minute der regulären Spielzeit per Kopf den Ausgleich erzielte und somit die Ausgangslage für das Rückspiel am 8. März deutlich verbesserte. Anzeige

Trainer Julian Nagelsmann setzte wieder auf eine Dreierkette in der Abwehr und Corentin Tolisso im defensiven Mittelfeld. Der Franzose kam vier Tage nach dem 2:4 der Münchner gegen den VfL Bochum in der Bundesliga für Dayot Upamecano neu in die Startformation. Die erstmals in die K.o.-Phase der Königsklasse vorgestoßenen Salzburger begannen mit Nationalspieler Karim Adeyemi. Der gebürtige Münchner mit Vergangenheit in der Bayern-Jugend sollte wie gewohnt offensiv für Wirbel sorgen - und ließ umgehend Taten folgen.

Die Gastgeber setzten die Favoriten aus München enorm unter Druck, weil sie ihr Heil in der Offensive suchten. Das quirlige, schnelle Angriffs-Trio Adeyemi, Noah Okafor und Brenden Aaronson brachte die weder nicht stabil wirkende Hintermannschaft des FC Bayern von Beginn an in Bedrängnis. Das frühe und effektive Pressing der Salzburger sorgte dafür, dass die gewohnte Münchener Dominanz über weite Strecken nicht zu sehen war.



Auch die frühe verletzungsbedingte Auswechslung von Okafor (12.) tat dem keinen Abbruch. Im Gegenteil: Der eingewechselte Junior Adamu fügte sich nahtlos ein und vollendete keine zehn Minuten nach seiner Einwechslung einen Konter zur 1:0-Führung. Adeyemi setzte sich im Dribbling auf der rechten Außenbahn gegen Lucas Hernandez durch, seine Hereingabe ließ Aaronson klug passieren und Adamu schlenzte per Direktabnahme ins lange Eck.