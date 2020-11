Elfmeter, Eigentor, späte Treffer: FC Bayern nach Sieg bei RB Salzburg in der Champions League auf Achtelfinal-Kurs

Trotz streckenweise erheblicher Probleme und eines frühen Rückstandes hat der FC Bayern in der Champions League den dritten Sieg im dritten Spiel eingefahren. Am Tag des einjährigen Dienst-Jubiläums von Cheftrainer Hansi Flick kam der Titelverteidiger zu einem 6:2 (2:1) bei RB Salzburg und liegt damit klar auf Achtelfinal-Kurs. Zumal Verfolger Atlético Madrid zuvor nicht über ein 1:1 bei Lok Moskau hinausgekommen war und als Zweitplatzierter der Gruppe A nun schon fünf Punkte Rückstand auf die Münchner aufweist.

Der deutsche U21-Nationalspieler Mergim Berisha hatte Salzburg, das weiterhin nur einen Punkt auf der Habenseite hat, schon nach vier Minuten in Führung geschossen. Doch Robert Lewandowski (21., Foulelfmeter) und ein Eigentor von Rasmus Kristensen (44.) brachten den Bundesliga-Spitzenreiter noch vor der Pause in Front. Im zweiten Spielabschnitt glich Österreichs Meister durch Joker Masaya Okugawa zunächst aus (66.), ehe Jerome Boateng (79.), Leroy Sané (83.), erneut Lewandowski (88.) und Lucas Hernandez (90.+2) doch noch für den am Ende deutlichen Sieg sorgten.

Flick hatte die erwartete Startelf ins Rennen geschickt, also Sané zunächst auf der Bank belassen und David Alaba im Abwehrzentrum aufgeboten. Der Österreicher hatte in den Tagen vor der Partie in seinem Heimatland die Schlagzeilen bestimmt, da die Bayern das letzte Angebot zur Verlängerung seines am Saisonende auslaufenden Vertrages zurückzogen und in der Folge reichlich Wirbel um die Personalie entstand. Auch unmittelbar vor der Begegnung am Dienstagabend waren die gescheiterten Gespräche Thema. Bayerns Sportvorstand ließ dabei kaum einen Zweifel daran, dass der Abwehrchef den Verein im Sommer verlassen werde.