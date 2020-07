FC Bayern reagiert auf Champions-League-Auslosung - Müller: "Spielen erst einmal gegen Chelsea"

Erst der FC Chelsea, dann der FC Barcelona? Bei einem möglichen Viertelfinal-Einzug könnte dem FC Bayern ein Kracher-Duell gegen Lionel Messi und Co. drohen. Das ergab die Auslosung in Nyon am Freitagmittag. Doch so weit will beim Double-Sieger noch niemand denken. Ohnehin sei man jetzt erst einmal im kurzen Regenerationsurlaub - und danach müsse man erst einmal das Rückspiel gegen den FC Chelsea spielen.