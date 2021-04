Bayern, Real Madrid, Liverpool und Co: Die Viertelfinalisten der Champions League im Form-Check

Es geht in die heiße Phase auf Europa größter Fußballbühne: Nur noch acht Teams kämpfen in der Champions League um den begehrten Henkelpott. In die Runde der letzten Acht schaffte es neben Titelverteidiger Bayern München, der in der Wiederauflage des Vorjahres-Finals auf Paris Saint-Germain trifft, mit Borussia Dortmund ein zweiter deutscher Vertreter. Mit dem stark aufgelegten Spitzenreiter der englischen Premier League, Manchester City um Star-Trainer Pep Guardiola, erwischten die Westfalen jedoch das aktuell wohl kniffligste Los. Ist trotzdem eine Überraschung möglich? Und wer hat in diesem Jahr die besten Chancen auf den größten Titel auf europäischer Klub-Ebene? Vor den Hinspielen macht der SPORTBUZZER den Form-Check der Viertelfinalisten. Anzeige

FC Bayern München gegen Paris Saint-Germain FC Bayern München Der deutsche Rekordmeister verfügt über den reichsten Erfahrungsschatz in der Runde der letzten acht Teams. 18 Mal – häufiger als jeder anderen Mannschaft – gelang den Münchenern bereits der Sprung ins Viertelfinale, zwölf Mal ging die Reise danach auch weiter. So auch diesmal? Zumindest gehört der Titelverteidiger zu den heißesten Anwärtern auf den ganz großen Coup. In der Bundesliga trotzten die Bayern zuletzt im Topspiel gegen RB Leipzig (1:0) dem Ausfall von Top-Torjäger Robert Lewandowski und stießen das Tor zur neunten Meisterschaft in Folge weit auf. In den jüngsten sieben Pflichtspielen blieb der FCB siegreich. Gerade rechtzeitig zur heißen Phase scheint der während der Saison unter anderem beim Pokal-Aus gegen Zweitligist Holstein Kiel im Januar stotternde Bayern-Motor wieder konsequent zu arbeiten. Den nachhaltigen Beweis, auch ohne den polnischen Rekordjäger im Angriff auf internationaler Bühne bestehen zu können, müssen die Münchener aber noch liefern. Paris Saint-Germain Die Generalprobe der Franzosen für die Neuauflage des Vorjahres-Endspiels endete im Fiasko. Anders als die Bayern verlor das Pariser Starensemble am Wochenende sein Spitzenspiel gegen OSC Lille mit 0:1, Neymar mit Gelb-Rot - und die Tabellenspitze der Ligue 1. Und es kam noch dicker, denn zwei Stammkräfte müssen im Hinspiel passen: Marco Verratti und Alessandro Florenzi wurden positiv auf das Coronavirus getestet. PSG-Coach und Tuchel-Nachfolger Mauricio Pochettino muss zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt nicht nur Aufbau-, sondern auch Umbauarbeiten in seiner Stammelf leisten. Was PSG den Bayern voraushat: Im nationalen Cup-Wettbewerb sind die französischen Hauptstadtkicker noch vertreten, stehen im Viertelfinale. Zudem zeigte sich die Pochettino-Elf bereits im CL-Achtelfinale für große Aufgaben gewappnet, als sie den FC Barcelona insgesamt mit 5:2 aus der Königsklasse schoss. Ein Erfolg im Vorbeigehen wird es für den FC Bayern also wohl nicht.

Manchester City gegen Borussia Dortmund Manchester City Die Citizens haben nicht wenige als DEN Top-Favoriten auf dem Zettel – so auch BVB-Lizenzspielerchef Sebastian Kehl. Der Grund: Die Mannschaft um Star-Coach Pep Guardiola glänzt auf allen Ebenen. In der Premier League ist die Wachablösung von Titelverteidiger FC Liverpool bei 14 Punkten Vorsprung und sieben verbleibenden Partien nur noch Formsache, von 31 Liga-Spielen verlor ManCity lediglich drei. Anzeichen von Schwäche? Nahezu Fehlanzeige. Stattdessen lehrt die City-Bilanz der Konkurrenz das Fürchten: In der Königsklasse kassierten die Engländer nur ein Gegentor – an Gruppenspieltag eins gegen den FC Porto (3:1). Im FA Cup steht die Guardiola-Elf im Halbfinale gegen den FC Chelsea, im League Cup sogar im Endspiel gegen Tottenham Hotspur. Von den letzten 30 Spielen gewann ManCity 28. Noch Fragen? Borussia Dortmund Für den BVB wäre Manchester City also so oder so eine Mammutaufgabe. Nun kommt hinzu, dass bei der Borussia im unmittelbaren Vorspann vieles schief lief. Beim "Endspiel" um Europa gegen Eintracht Frankfurt ließen die Westfalen Einsatzwille und Kampfgeist vermissen und verloren mit 1:2. Die bei nunmehr sieben Punkten Rückstand auf den Tabellenvierten aus Hessen so gut wie verspielte Qualifikation für die Champions League macht wenig Mut vor dem Kräftemessen mit dem souveränen Tabellenführer der Premier League. Der Haussegen hängt schief, die Klub-Bosse sparen nicht mit Kritik. Gelingt dem angeschlagenen Team ausgerechnet gegen Manchester Wiedergutmachung? Der großen Hürde ist man sich zumindest bewusst. "Bayern und City wollte keiner haben, die Lose waren ja total kontaminiert. Da sind wir natürlich in der klaren Außenseiterposition", kommentierte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke jüngst.

Real Madrid gegen FC Liverpool Real Madrid Im Vorjahr setzte es im Achtelfinale gegen Manchester City das Aus. Gegen den nächsten englischen Top-Klub soll für den Rekord-Champion (13 Titel) des Wettbewerbs diesmal nicht vorzeitig Schluss sein. Und das Team von Zinedine Zidane befindet sich aktuell in einer guten Verfassung. Mit vier aufeinanderfolgenden Siegen im Rücken geht es zum ersten Duell mit den "Reds". Von den jüngsten zehn Partien verloren die "Königlichen" keine einzige. Die Schwächephase zu Beginn des Jahres mit dem Ausscheiden in beiden spanischen Pokal-Wettbewerben (eines davon gegen Drittligist CD Alcoyano) sowie Ausrutschern in der Liga scheint überstanden. Die Chancen auf die Meisterschaft in La Liga stehen bei lediglich drei Zählern Rückstand auf Spitzenreiter und Stadtrivale Atlético nicht allzu schlecht - auch wenn am kommenden Wochenende erstmal das Clásico gegen Barcelona zu bestreiten ist. Obwohl den Madrilenen der Glanz vergangener Tage aktuell etwas abgeht, sprechen die Zahlen für die Klasse von Real, die sie zu einem ernsthaften Halbfinal-Anwärter machen. FC Liverpool In der Premier League musste sich Jürgen Klopp mit seinen Schützlingen in diesem Jahr der Dominanz Manchester Citys beugen. Und nicht nur der: Nachdem Liverpool im vergangenen Jahr bei nur drei Liga-Pleiten den ersten Meistertitel seit 30 Jahren feierte, läuft man in der aktuellen Spielzeit den Erwartungen deutlich hinterher. Allein in den beiden vergangenen Monaten setzte es sechs Niederlagen in zehn Spielen, die Champions-League-Teilnahme für die kommende Saison ist als Tabellensechster in Gefahr und auch das schier makellose Bild des zuvor gefeierten Jürgen Klopp erlitt erste Risse. Zuletzt meldeten sich die "Reds" aber eindrucksvoll zurück. Unmittelbar vor dem ersten Duell mit Real schlug Liverpool den FC Arsenal mit 3:0 und jubelte über den dritten Erfolg in Serie. Sicherlich kein schlechter Zeitpunkt.